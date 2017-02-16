Береза призвал Украину прекратить спонсировать войска агрессора

Народный депутат Борислав Береза заявил, что бизнес, принадлежащий Российской Федерации, не имеет права функционировать на территории Украины, так как между странами идет военное противостояние. До наступления момента урегулирования конфликта на Донбассе Украина не может финансово обогащать оккупантов, передает NewsOne.

"Украина не может иметь никакого сотрудничества с оккупированной Российской Федерацией территорией. Более того, мы не можем поддерживать что-либо с врагами Украины", - подчеркнул политик.

Народный депутат сделал акцент на том, что нельзя вести торговые и бизнес- отношения с агрессором, поскольку все деньги от торговых сделок идут на финансирование террористов.

"Деньги, которые Россия дает на финансирование сепаратистских территорий, каждый день идут из банков и бизнеса агрессора, работающих в Украине. Так, за наши деньги убивают наших же ребят. Это страшная правда", - подытожил Береза.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Борислав Береза призвал включить в переговорный процесс об урегулировании ситуации на востоке Украины Великобританию, так как "нормандский формат" в нынешнем виде не является перспективным.