Безугла відповіла, чому Зеленського і Єрмака не заслуховували на засіданні ТСК у справі вагнерівців

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України не викликатиме президента України Володимира Зеленського на своє засідання, яке стосується справи вагнерівців.

Про це глава ТСК Мар'яна Безугла заявила на брифінгу 13 вересня, передає кореспондент видання "Гордон".

Безуглу запитали, чому Зеленського і Єрмака не заслуховували на засіданнях ТСК.

"Безпосередньо рішення приймалися на оперативно-тактичному рівні та на рівні відомств. [...] Не на тому рівні приймалися рішення. Це раз. По- друге, якщо говорити про верховного головнокомандувача, то Тимчасова слідча комісія не має права його викликати, оскільки він є особою недоторканною. Крім того, за результатами обробки матеріалів, які мають відношення безпосередньо до справи оперативної переписки та інших документів, які свідчать про конкретне прийняття рішень, у нас не виникало потреби", - сказала вона.

Єрмака, за словами Безуглої, не заслуховували на засіданні ТСК, оскільки він "не є особою, уповноваженою на прийняття рішень".

Єдиний вищий посадовець, якого запрошували на засідання, - п'ятий президент України Петро Порошенко, сказала вона. За словами Безуглої, Порошенка викликали, адже він заявляв, що особисто санкціонував спецоперацію. 12 вересня нардепка підкреслювала, що таку операцію не міг санкціонувати п'ятий президент Петро Порошенко, оскільки її почали в липні 2020 року.

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Рада створила цю ТСК 19 травня, проваливши перед цим створення комісії, яка займалася б лише одним питанням - справою вагнерівців. Зрештою комісія, створена парламентом, розслідує "можливі протиправні дії представників державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, загрожувати національній безпеці України". Однак першою справою, за яку взялася комісія, було саме розслідування ситуації з вагнерівцями.

Перше засідання ТСК провела 6 липня, на наступне запрошували п'ятого президента України Петра Порошенка. Він заявив, що може відвідати засідання ТСК, якщо його буде присвячено операції проти найманців ПВК "Вагнер", але вважає ефективнішим, якщо одночасно туди прибуде президент України Володимир Зеленський. У комісії заявили, що Зеленського не можуть запросити на засідання ТСК, оскільки він є недоторканною особою. Зрештою ні Порошенко, ні Зеленський не відвідали засідання ТСК.

Влада Білорусі 29 липня 2020 року повідомила про затримання 33 іноземців, які перебувають у приватній військовій компанії. У Радбезі Білорусі заявляли, що стосовно затриманих порушили кримінальну справу за статтею про підготовку терактів, пізніше повідомляли, що їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

Офіс генерального прокурора України 12 серпня звернувся у Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видання 28 вагнерівців (із них дев'ять - громадяни України), які активно брали участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

14 серпня стало відомо, що влада Білорусі видала затриманих вагнерівців Росії. Зеленський визнав це недружнім кроком із боку Білорусі. На його думку, наслідки звільнення найманців "будуть трагічними".

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов 18 серпня заявив, що поїздка бійців ПВК "Вагнер" у Білорусь була частиною спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України та СБУ: планували посадити літак із найманцями в Україні, після чого затримати їх. За словами Бутусова, спецоперація провалилася через рішення керівника Офісу президента Андрія Єрмака і Зеленського про перенесення строку вильоту бойовиків із Мінська з 25-го на 30 липня, а також через витік інформації з України.

Про те, що інформація про проведення спецоперації щодо затримання вагнерівців потрапила до російських і білоруських спецслужб після наради у Зеленського, на якій були, крім глав українських спецслужб, керівники Офісу президента, розповів екссекретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов. Він, як і колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, зазначив, що спецоперацію вели з 2019 року.

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію із затримання найманців ПВК "Вагнер" зірвала людина "із найближчого оточення" Зеленського.

У СБУ назвали ці дані "фантастичним сценарієм". Начальник ГУР заявив, що бійців ПВК "Вагнер" у Мінську перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.

Зеленський заявив, що жодного "зливу" спецоперації із затримання вагнерівців не було.

Єрмак назвав дезінформаційною кампанією версію про причетність СБУ до появи вагнерівців у Мінську.

5 вересня 2021 року журналіст Bellingcat Христо Грозєв сказав, що розслідувачі мають достатню кількість даних, які б підтверджували факт спецоперації, але не знайшли відповіді на запитання, з якої причини її скасували. "Доведено, що російські спецслужби сплять, що їх можна перемогти, що українські спецслужби досить компетентні", - підкреслив Грозєв.

7 вересня американський телеканал CNN із посиланням на трьох колишніх високопосадовців української військової розвідки заявив, що Сполучені Штати знали і могли надавати підтримку українській спецоперації із затримання 33 членів ПВК "Вагнер".

Грозє говорив, що, крім розслідування CNN (його готували за допомогою Bellingcat), вийде ще два матеріали Bellingcat про операцію, зокрема документальний фільм, який може бути номіновано на "Оскар".

В Офісі президента України заявили, що інформацію в матеріалі CNN про операцію взято з джерел, які не мають цінності.

12 вересня Безугла провела брифінг і розповіла про перші висновки ТСК. Вона заявила, що з 2014 року вели роботу щодо документування інформації про осіб, причетних до російської агресії проти України, в 2018 року Головне управління розвідки Міноборони почало вивчати російські приватні військові компанії і збирати інформацію про їхніх членів, які могли брати участь у війні на Донбасі, а в липні 2020 року Служба безпеки України запропонувала ГУР, використовуючи задокументовану інформацію, "спробувати витягти" частину осіб, які брали участь у бойових діях на Донбасі, з території РФ на територію України. Так було розпочато "спеціальний захід". Вона заявила, що ТСК наполягає саме на цьому терміні.

Також, за словами Безуглої, це був суто український "спеціальний захід", у його плануванні не брали участь інші країни або іноземні спецслужби. Вона зазначила, що згідно з основним сценарієм, планували, що вагнерівці прилетять до Туреччини, де їх би затримали, оскільки вони проходять у базах даних у зв'язку з участю у війні в Сирії. Приземлення літака в Україні було серед додаткових сценаріїв.

Із 33 осіб один був агентом білоруських спецслужб, повідомила Безугла. Вона також розповіла, що восьмеро були громадянами України, 17 були причетними до ПВК "Вагнер", а 28 брали участь у бойових діях на Донбасі.