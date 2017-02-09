Безвизовый режим между Украиной и ЕС начнет действовать с 12 июня - журналист

Евросоюз предоставит безвизовый режим Грузии с 29 марта, а Украине - с 12 июня, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Йозвяк сообщил, что Украина получит безвиз в июне Фото: ЕРА

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом начнет действовать с 12 июня этого года. Об этом написал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Для Грузии либерализация визового режима начнет действовать раньше - с 29 марта.

"Предполагается, что либерализация визового режима вступит в силу для Грузии 29 марта, для Украині - 12 июня", - написал он.

8 февраля Йозвяк сообщил, что триалог между Европейским парламентом, Европейской комиссией и Советом Евросоюза по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима в декабре 2015 года. Осенью 2016 года проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента.

Европейские чиновники отмечали, что Украина получит безвизовый режим только после того, как будет согласован механизм его приостановки. Европарламент одобрил введение такого механизма на заседании 15 декабря.

2 февраля Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима Грузии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что окончательное решение по безвизовому режиму для Украины может быть принято именно весной 2017 года. Эту информацию подтвердил и Рикард Йозвяк. По его словам, украинцы получат безвиз в апреле-мае 2017 года.