Блінкен припустив готовність Києва обговорювати "особливий статус" Донбасу

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Києві будуть готові рухатися вперед по темі "особливого статусу" Донбасу, якщо буде знайдена "належна черговість дій", однак кроки щодо реалізації цієї послідовності робить тільки Україна, але не Росія. Про це він заявив на спільному брифінгу з головою європейської дипломатії Жозеппом Боррелем.

Ця заява прозвучала напередодні зустрічі у Берліні радників глав країн "нормандського формату", на якій Україну представлятиме керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше українська сторона неодноразово заявляла про неприйнятність Мінських угод у тому трактуванні, на якому наполягає Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Мінські угоди не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких прямий діалог між Україною та ОРДЛО. Глава українського МЗС також наголосив, що хоч Мінськ і є базовим майданчиком для врегулювання ситуації на Донбасі, Україна не виконуватиме угоди в російській інтерпретації, оскільки вони суперечать українським національним інтересам.

Секретар РНБО Олексій Данілов застеріг Захід від примусу України до виконання Мінських угод. Він зазначив, що спроба їх реалізації може спровокувати внутрішні заворушення, які принесуть користь Москві.

За повідомленням видання DW , на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" 26 січня у Парижі Україну хотіли змусити визначити дату зустрічі з терористами так званих "Л/ДНР" для обговорення особливого статусу Донбасу.

У відповідь на побоювання суспільства глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна виконуватиме Мінські угоди лише в українських інтересах, обговорюючи кожен пункт угод.

На переговорах у Парижі у вересні 2020 року президент Володимир Зеленський прямо заявив голові Кремля Владіміру Путіну на переговорах у Парижі, що "особливого статусу" Донбасу ніколи не буде у Конституції України.

У Мінських угодах немає обов'язкової вимоги вводити положення про "особливий статус" ОРДЛО до Конституції України, хоча Росія вже п'ять років стверджує, що цей пункт там прописаний. По матерiалам: Державний департамент США