Блінкен продемонстрував, що приїхав в Україну, а не до Зеленського - Бригинець

Державний секретар США Ентоні Блінкен чітко продемонстрував, що приїхав в Україну, а не до президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі "Прямого" народнии депутат Украіни VII, VIII скликання Олександр Бригинець.

"Якщо розглядати це так, як видно з картинки телевізійної, то це зустріч- знайомство, яка нібито не має ніякого важливого значення, тому що ніякі рішення не прийняті, нічого не підписано. Ну так це виглядає. Але насправді все зовсім інакше. Це справді було знайомство, але знайомство всупереч навіть бажанню американців, тому що вони довго розказували, в тому числі через експертів, як має діяти Україна, а Україна робила все можливе навпаки. Тобто тут і "Нафтогаз", тут і ситуація з Коломойським, і так далі, і так далі. Але Росія зі своїми танками і військами біля кордонів трошки поміняла ситуацію", - сказав Бригинець.

Він наголосив, що ця зустріч є вкрай важливою для України.

"Ця зустріч є вкрай важливою не стільки для Зеленського, який може розказувати, що, от бачте, у мене була зустріч, а скільки вона важлива для України як для держави. І для розуміння того, що перед зустріччю з Путіним буде отримана вся необхідна інформація для американської сторони для того, що говорити і як. І тут дуже цікаво, коли ти дивишся з політичними такими зустрічами, дивитися не на фасад, а є й інші фактори. Дивіться, була програма на сьогодні у Блінкена. Він її дотримався? Ні, він її не дотримався, він її змінив", - додав Бригинець.

Він зауважив, що Блінкен провів зустріч у Верховній Раді, а зустріч з прем'єр-міністром переніс на фінал свого візиту вже після брифінгу, після того, як оголошені були результати.

"Він цим продемонстрував те, що уряд - це фіктивна історія в Україні, і вона не має ніякого значення, і немає сенсу зустрічатися з прем'єр- міністром, оскільки він вже за рамками фактично. Бо коли підсумки підведені, то все, що відбувається за цим, - це вже таке... Я подивився Twitter Блінкена. За сьогоднішній день він видав тільки один "твіт". І цей "твіт" він видав після зустрічі з усіма вже повністю. І про що він написав? Він написав про зустріч у Верховній Раді", - сказав Бригинець.

Він звернув увагу на те, що Блінкен написав не про зустріч з президентом, не про зустріч зі своїм колегою, не про зустріч з прем'єр-міністром, а про зустріч у Верховній Раді.

"Там є дві фотки. На одній фотці достатньо крупним планом видно самого Блінкена, а на іншій єдина впізнавана особа, яка є, - це Порошенко... Я це розглядаю так, що Блінкен продемонстрував, що він приїхав сюди не до Зеленського, а він приїхав сюди в Україну, щоб продемонструвати Україні підтримку Сполучених Штатів. А ті питання, які до Зеленського були, вони і залишаються. Подивіться на цей брифінг.

На брифінгу Зеленський розказує, як до нього гарно ставляться американці, а американці говорять про корупцію, з якою Зеленський не бореться, про звільнення фактично чиновників корпоративних, про незалежність НАЗК, НАБУ і так далі. Тобто вони знову говорять про те, що говорять завжди, а Зеленський вдає, що у нього все нормально", - завершив Бригинець.

6 травня Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до України з робочим візитом.

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко 6 травня зустрівся із Державним Секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві.

Нагадаємо, президентові Джо Байдену, і висловив припущення, що той прибуде до Києва, коли матиме таку можливість.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена до України.

На території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 6 травня 2021 року провів зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

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