Чубаров: "Ожидаем положительный результат голосования в ООН резолюции по Крыму"

Украинская дипломатия и члены Меджлиса крымскотатарского народа "провели тщательную работу" для получения значительной поддержки Генассамблеи ООН во время голосования за обновленную резолюцию по правам человека в Крыму.

Об этом рассказал народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

"Предварительное голосование по проекту резолюции уже произошло в Третьем комитете ООН... Теперь проект резолюции вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Наши коллеги работали с представителями некоторых государств, которые на этапе голосования на Третьем комитете воздерживались от поддержки проекта резолюции. Мы все ожидаем положительные результаты", - заявил Чубаров.

Он добавил, что Россия не выполнила решение Международного суда ООН и не отменила решение о запрете деятельности Меджлиса крымских татар.

"Россия не допускает мониторинговые миссии ООН на территорию оккупированного Крыма, но как бы Россия не игнорировала резолюции ООН, каждый такой документ играет свою роль, закрепляя нарушения, сохраняет мобилизацию мирового сообщества на противодействие агрессии России, позволяет удерживать и усиливать политические и экономические санкции" - отметил Чубаров.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта усиленной резолюции Генассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму и назвал это сигналом российской власти по международной солидарности в вопросе деоккупации Крыма.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал проект резолюции по Крыму "оружием в гибридной войне против России".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.