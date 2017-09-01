Cоглашение об ассоциации Украина-ЕС полностью вступило в силу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 1 сентября Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) вступило в силу в полном объеме.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил он.

Гройсман добавил, что "это - чрезвычайно важный этап двусторонних отношений".

В июле президент Украины Петр Порошенко назвал одобрение Cоглашения об ассоциации Украины с ЕС "поражением Кремля".

Напомним, Совет ЕС утвердил Соглашение об ассоциации Украины и ЕС 11 июля, таким образом Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

Стоит отметить, что работа над Соглашением об ассоциации Украины и ЕС заняла 10 лет. Работу над текстом Соглашения было завершено в 2013 году, а его подписание состоялось уже в 2014 году после Революции достоинства. В течение 2014-2017 годов Соглашение ратифицировали Верховная рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.

Как сообщалось, на саммите Украина-ЕС, который состоялся в Киеве, председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вручили президенту Украины Петру Порошенко ратифицированные грамоты о Соглашении об ассоциации.