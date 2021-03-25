Данілов: жодного документа щодо "вагнерівців" у РНБО немає

Жодного документа про зірвану спецоперацію щодо "вагнерівців" Рада нацбезпеки і оборони не має. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC News Україна, передає УНН.

"Офіційно - жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по "вагнерівцях" (ми так не називаємо), в апараті РНБО немає і ніколи не було", - сказав Данілов.

На питання про те, наскільки майбутній фільм від Bellingcat про спецоперацію може бути викликом для нацбезпеки України, секретар РНБО заявив, що "ми не можемо припущеннями жити".

"Рада нацбезпеки працює тільки з фактами. А з домислами і припущеннями ми не можемо працювати, тому що РФ нам кожного дня "підкидає" нові виклики, на які ми маємо реагувати", - додав він.

Розслідування про "вагнерівців" анонсував торік болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Він назвав ситуацію "прецедентом", бо українські спецслужби фактично зробили "посміховисько" з російської розвідки, а тепер таку подію українська влада замовчує.

Також журналіст повідомив, що анонсований документальний фільм про ті події до кінця 2021 року має бути на екранах.