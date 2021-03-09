Данилов: Английский язык "должен использоваться с детского сада"

Английский должен быть вторым языком в стране

Как передает Politeka.net, с таким заявлением на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" выступил секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, таким образом Украина сможет быть более защищенной от атак со стороны РФ.

"К сожалению, мы за 30 лет не поняли вопрос английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем со стороны Российской Федерации", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что знание молодежью английского языка является залогом независимости украинского государства.

По мнению Данилова, английский язык "должен использоваться с детского сада".