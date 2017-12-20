Депутат Каплин со сторонниками "штурмовали" здание Минюста

Лидер "Социалистической партии", народный депутат Сергей Каплин и сторонники его политсилы пробрались в кабинет министра юстиции Павла Петренко. Из здания Минюста людей выгоняли силовики.

Соответствующие видеозаписи в Facebook выложил сам Каплин.

На видеозаписях видно, как группа людей сначала пробралась к зданию Министерства юстиции, потом пыталась войти в кабинет министра Петренко. Некоторое время им не удавалось открыть дверь или найти ключи, однако вскоре Каплин со сторонниками оказались в кабинете.

Впоследствии на место происшествия прибыли правоохранители, которые пытались заставить присутствующих покинуть здание министерства, однако натолкнулись на сопротивление. После того, как полиции все же удалось вывести людей из Минюста, некоторых членов "Социалистической партии" и активистов задержали и увезли в отделение полиции.

Активисты и Каплин некоторое время блокировали машину правоохранителей с задержанными, однако их все таки повезли в Шевченковский райотдел полиции. Сергей Каплин поехал с ними.

По его словам, представители "Социалистической партии" пришли на "прием" министра юстиции для того, чтобы разблокировать работу партии. Он требует ее представителей в областных советах, министерствах и тому подобное.