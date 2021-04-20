Депутат від "СН" – Лукашенку: 36% українців хотіли б бачити вас своїм президентом

Народний депутат від керівної партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко на зустрічі з Олександром Лукашенком розповів про соціологічні опитування, які проводять в Україні. Його цитує сайт президента Білорусі.
Шевченко висловив думку, що "Україна та Білорусь – два найближчі народи".
"Мене багато хто може звинуватити, нібито я говорю за весь український народ. Але я знаю (і соціологія це демонструє), що українці, у сенсі політичної нації, великої нації, не етнічні українці, а всіх національностей, які проживають в Україні, тяжіють і люблять Білорусь, білоруський народ. І вони внутрішньо, навіть ті, хто не може сказати це, проти того, що відбувається. Я просто висловлюю думку цих людей. Я не кажу, що це більшість чи меншість. Але їх дуже багато. Соціологи показують, що на сьогодні 36% українців хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, своїм президентом в Україні. Це ж не просто так", – сказав Шевченко.
Він додав, що заяви "деяких українських політиків" неприпустимі. На думку нардепа, його позиція в українському суспільстві "небезпечна" і її не вітають.
"Я зараз приїду, і певні ЗМІ будуть на мене бруд лити", – додав політик.
Шевченко не сказав, про яке опитування йдеться. З огляду на все, це дослідження, яке 3 лютого оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (його проводили із 27 січня до 1 лютого). Однак це не президентський рейтинг, а рейтинг довіри: 36% респондентів заявили, що довіряють Лукашенку, а 53,6% – не довіряють.
КМІС провів таке саме дослідження за місяць. Баланс недовіри виріс: довіряє 30,3% опитаних, не довіряє – 56,8%.
- Лукашенко сьогодні прийняв Шевченка у себе в кабінеті. Перший заступник парламентської фракції "Слуга народу" і голова однойменної політичної партії Олександр Корнієнко в коментарі "ГОРДОН" сказав, що "Шевченко не був делегований фракцією, партією "Слуга народу", Міністерством закордонних справ або Офісом президента України на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі".
- Лукашенко вважає зустріч з українським нардепом "добрим сигналом" і початком "співпраці справжніх патріотів".
- До цього Шевченко був у Мінську 11 лютого – на Всебілоруських народних зборах. Там був присутнім ще один український політик – лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко (2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Компартії України, але партія подала апеляцію, розгляд справи триває досі).
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила тоді, що Шевченко не представляв фракції "Слуга народу" і загалом не представляв влади України. 20 квітня вона розповіла, що діям Шевченка дадуть оцінку на засіданні фракції 22 квітня.
- Із 9 серпня 2020 року в Білорусі тривають масові акції протесту незгодних із результатами голосування на виборах президента. За офіційними даними, перемогу в них здобув на той момент глава держави Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців (він очолював країну з 1994 року). Друге місце з 10,1% голосів посіла білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину – впевнену перемогу Тихановської.
- Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За даними правозахисного центру "Весна", із серпня у країні затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони дістали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція – про вісьмох.
- 23 вересня Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, уперше в історії Білорусі її не анонсували і не транслювали по телебаченню. Низка держав, зокрема США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія, не визнали інавгурації Лукашенка.
- Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку у країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, презентують 2021 року), а вже після цього провести нові вибори.
- Українська влада не вітала Лукашенка після виборів і виступала із засудженням дій білоруських силовиків. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з листопада 2020 року, коли закінчився строк чергової п'ятирічної каденції президента Білорусі, Київ буде називати його просто Олександром Лукашенком, без будь-яких регалій.
- Незважаючи на офіційну позицію Києва, у серпні нардеп Шевченко опублікував у Facebook привітання Лукашенку з перемогою на президентських виборах. Він висловлював думку, що в Білорусі проти результатів президентських виборів виступають молоді люди, яким "хочеться адреналіну, але не хочеться платити податки", і закликав білорусів "пробачити гріхи Лукашенку".