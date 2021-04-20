Депутат від "СН" – Лукашенку: 36% українців хотіли б бачити вас своїм президентом

Народний депутат від керівної партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко на зустрічі з Олександром Лукашенком розповів про соціологічні опитування, які проводять в Україні. Його цитує сайт президента Білорусі.



Шевченко висловив думку, що "Україна та Білорусь – два найближчі народи".



"Мене багато хто може звинуватити, нібито я говорю за весь український народ. Але я знаю (і соціологія це демонструє), що українці, у сенсі політичної нації, великої нації, не етнічні українці, а всіх національностей, які проживають в Україні, тяжіють і люблять Білорусь, білоруський народ. І вони внутрішньо, навіть ті, хто не може сказати це, проти того, що відбувається. Я просто висловлюю думку цих людей. Я не кажу, що це більшість чи меншість. Але їх дуже багато. Соціологи показують, що на сьогодні 36% українців хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, своїм президентом в Україні. Це ж не просто так", – сказав Шевченко.



Він додав, що заяви "деяких українських політиків" неприпустимі. На думку нардепа, його позиція в українському суспільстві "небезпечна" і її не вітають.



"Я зараз приїду, і певні ЗМІ будуть на мене бруд лити", – додав політик.



Шевченко не сказав, про яке опитування йдеться. З огляду на все, це дослідження, яке 3 лютого оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (його проводили із 27 січня до 1 лютого). Однак це не президентський рейтинг, а рейтинг довіри: 36% респондентів заявили, що довіряють Лукашенку, а 53,6% – не довіряють.



КМІС провів таке саме дослідження за місяць. Баланс недовіри виріс: довіряє 30,3% опитаних, не довіряє – 56,8%.

Лукашенко сьогодні прийняв Шевченка у себе в кабінеті. Перший заступник парламентської фракції "Слуга народу" і голова однойменної політичної партії Олександр Корнієнко в коментарі "ГОРДОН" сказав, що "Шевченко не був делегований фракцією, партією "Слуга народу", Міністерством закордонних справ або Офісом президента України на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі".

Лукашенко вважає зустріч з українським нардепом "добрим сигналом" і початком "співпраці справжніх патріотів".

До цього Шевченко був у Мінську 11 лютого – на Всебілоруських народних зборах. Там був присутнім ще один український політик – лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко (2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Компартії України, але партія подала апеляцію, розгляд справи триває досі).

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила тоді, що Шевченко не представляв фракції "Слуга народу" і загалом не представляв влади України. 20 квітня вона розповіла, що діям Шевченка дадуть оцінку на засіданні фракції 22 квітня.

Із 9 серпня 2020 року в Білорусі тривають масові акції протесту незгодних із результатами голосування на виборах президента. За офіційними даними, перемогу в них здобув на той момент глава держави Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців (він очолював країну з 1994 року). Друге місце з 10,1% голосів посіла білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину – впевнену перемогу Тихановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За даними правозахисного центру "Весна", із серпня у країні затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони дістали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція – про вісьмох.

23 вересня Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, уперше в історії Білорусі її не анонсували і не транслювали по телебаченню. Низка держав, зокрема США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія, не визнали інавгурації Лукашенка.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку у країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, презентують 2021 року), а вже після цього провести нові вибори.

Українська влада не вітала Лукашенка після виборів і виступала із засудженням дій білоруських силовиків. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з листопада 2020 року, коли закінчився строк чергової п'ятирічної каденції президента Білорусі, Київ буде називати його просто Олександром Лукашенком, без будь-яких регалій.

Незважаючи на офіційну позицію Києва, у серпні нардеп Шевченко опублікував у Facebook привітання Лукашенку з перемогою на президентських виборах. Він висловлював думку, що в Білорусі проти результатів президентських виборів виступають молоді люди, яким "хочеться адреналіну, але не хочеться платити податки", і закликав білорусів "пробачити гріхи Лукашенку".