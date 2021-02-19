Дмитро Кулеба відзначив два факти, що впливають на політику ЄС щодо Росії

19 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Естонської Республіки Євою-Марією Лійметс.

Міністри обговорили політику ЄС щодо Російської Федерації напередодні засідання Ради міністрів ЄС, присвяченого цій темі. Дмитро Кулеба відзначив два ключових факти, які не дозволяють говорити про можливу зміну підходів.

"Перший факт: Москва не зробила жодного конструктивного кроку назустріч нормалізації відносин, не дала жодних підстав говорити про зміну чинних п'яти принципів політики ЄС щодо Росії. Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини", - зауважив міністр.

Міністр переконаний, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Візит Жозепа Борреля до Москви засвідчив, що на європейську ввічливість російська сторона відповідає безцеремонною грубістю", - зауважив він.

Дмитро Кулеба поінформував співрозмовницю щодо безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та подякував Естонії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також режиму санкцій ЄС проти РФ.

Міністр привітав рішення Естонії долучитися до Кримської платформи і підтвердив запрошення Президента України Володимира Зеленського Президентці Естонії Керсті Кальюлайд відвідати її інавгураційний саміт.

Дмитро Кулеба привітав позитивний досвід співпраці України та Естонії у протидії загрозам міжнародному миру та безпеці під час непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН, висловив впевненість у подальшій тісній співпраці.

Сторони обговорили підготовку до другої Глобальної конференції з питань свободи ЗМІ (GCMF21), яка відбудеться цьогоріч в Естонії та погодилися, що однією з її важливих тем має стати боротьба з дезінформацією, зокрема на основі досвіду, який Україна набула за роки успішної протидії російській пропаганді.

Довідково: Естонія вважається одним із світових лідерів у сфері цифрової трансформації держави та суспільства та займає одне з провідних місць серед держав ЄС з реалізації в Україні проєктів у цій сфері. Зокрема, йдеться про два масштабних проекти: "Трембіта" (система електронної взаємодії між державними реєстрами, аналог естонської X-Road) та "Вулик" (система автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг) за підтримки ЄС та інших донорів.

Міністерство закордонних справ України

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