До ВР проходять 9 партій, "Слуга народу" на другому місці, - опитування КМІС

Партія "Європейська солідарність" має відносно найвищу підтримку в рейтингу - 17,1% серед тих, хто визначився з вибором. Наступні - "Слуга народу" з 15% і "Батьківщина" з 13,3%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.

Далі в рейтингу - "Розумна політика" - поки що МФО, а не партія Дмитра Разумкова, з показником 9,9%. ОПЗЖ має 9,2%, "Сила і честь" - 6,7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,7%, Радикальна партія Олега Ляшка - 5,4%, "Наші" - 5,3%, УДАР - 4,5%.

"Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як "ЄС" і "Слуга народу" відрізняються в межах статистичної похибки. Рейтинги "ЄС" і "Батьківщина" відрізняються понад статистичну похибку, а "Слуги народу" і "Батьківщини" - у межах статистичної похибки", - зазначили в КМІС.

Респонденти також вказали, що серед 4 парламентських партій головною опозицією вважають "Євросолідарність" (28,6%) і ОПЗЖ (23,2%). 17,8% думають, що це "Батьківщина", а 4,4% - "Голос".

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький у коментарі до результатів зазначив, що "фактично, є декілька політичних гравців з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні)".

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн- ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Інформатор.press