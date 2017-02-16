ЕС: Блокада Донбасса может вызвать серьезный энергетический кризис в Украине

В Евросоюзе считают, что блокаду стоит прекратить, а правительству немедленно заняться решением этой проблемы

В Евросоюзе считают, что торговая блокада Донбасса может привести к серьезному энергетическому кризису в Украине.

Об этом сообщает "УНИАН".

"Блокада железнодорожного сообщения между районами, находящимися под контролем правительства, и теми, которые сейчас за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, которые проживают на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за блокады под угрозой может оказаться эксплуатация крупных электростанций,

"Это может вызвать серьезный энергетический кризис в стране, что повлияет на граждан Украины с обеих сторон линии соприкосновения", - отмечено в сообщении.

Отметим, что сегодня вступило в силу распоряжение Кабмина о введение чрезвычайного режима по энергетике.

Решение было принято без возражений. До этого в ходе обсуждения проекта решения премьер сообщил, что обратился в СНБО по поводу блокады, которая ведется неподалеку линии разграничения на Донбассе. Министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии.

Напомним, в Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на оккупированном Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.