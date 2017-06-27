Еще один нардеп планирует выйти из фракции БПП

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что еще один народный депутат планирует выйти из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом он сказал журналистам по завершению пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"По (Олегу, - ред.) Петренко заявление существует", - отметил председатель парламента.

Позже он допустил, что, скорее всего, заявление будет зачитано на следующей пленарной неделе.

"Эта позиция согласована, чтобы зачитать ее на следующей неделе Заявление будет зачитано в предусмотренном законом порядке", - сказал Парубий.

Напомним, в феврале депутат Рады Юрий Бублик официально вышел из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко".

В январе Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Причиной своего выхода из фракции парламентарий назвал нежелание власти бороться с коррупцией. Нардеп также заявлял, что спикер Совета Андрей Парубий отказался объявить в Раде о его уходе из фракции.