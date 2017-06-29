Если Порошенко откажется вычеркнуть из указа экс-нардепов, поддержавших диктаторские законы, другим стоит отказаться от орденов

Вариантов у Порошенко два: плохой и еще хуже.

Вариант первый - Порошенко подмахнул указ, не читая. Тогда он должен немедленно исправить свою ошибку и отменить награждение Гереги и Атрошенко (депутаты, которые во время Майдана проголосовали за диктаторский пакет 16 января 2014), а также прокурора Кулика, с которого не снято обвинение во взяточничестве. Неприятно, но люди поняли бы и вообще приветствовали бы такое решение президента.

Вариант второй - Порошенко поступил сознательно, зная, что награждение одиозных лиц вызовет возмущение в обществе, потому что это надругательство над Майданом и оскорбление действительно достойных людей, чьи фамилии в указе стоят рядом с Герегой, Атрошенко и Куликом.

Что делать? Как по мне, было бы справедливо и правильно, чтобы другие награжденные публично обратились к Порошенко с требованием внести изменения в указ и вычеркнуть "троицу", а нет - тогда публично заявить об отказе от наград и дружно сложить их под дверь Банковой.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook