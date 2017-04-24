Если РФ не выполнит промежуточное решение Международного суда, Украина обратится к Генассамблее ООН - Петренко

Если в руководстве России сохранили здравый смысл, то решение суда Гааги о защите национальных меньшинств в оккупированном Крыму будет выполнено, считает министр юстиции Украины Павел Петренко.

Петренко считает решение суда тестом на наличие в Кремле здравого смысла Фото: Павло Петренко / Facebook

Украина обратится к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, если Россия не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН о недопущении преследовании национальных меньшинств в Крыму. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов, вплоть до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи ООН. Фактически это будет сигналом: или Россия уже перешла все границы, или она все же сохранила здравый смысл и прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это установил суд даже в своем промежуточном решении", - сказал Петренко.

Он отметил, что Минюст следит за действиями России и готов предпринимать "адекватные меры" в ближайшее время.

Невыполнение решения Международного суда ООН может в будущем лечь в основу иска к РФ в Международный уголовный трибунал, предположил Петренко.

19 апреля Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

Суд обязал РФ удержаться от ограничений крымских татар на представительство своих интересов (речь идет в том числе о необходимости обеспечить деятельность Меджлиса), а также возобновить образовательный процесс на украинском языке.

Представитель оккупационных властей Крыма Заур Смирнов заявил 22 апреля, что решение о запрете Меджлиса не будет пересматриваться.