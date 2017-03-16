Евросоюз удивлен решением Киева о блокаде Донбасса и ждет объяснений

Нынешняя ситуация в оккупированном Донбассе отличается от той, которая была несколько недель назад, сказал глава представительства Евросоюза в Украине.

ЕС ждет от Киева объяснение от украинской власти на многие вопросы EPA/UPG

Решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулировки окончательной позиции Евросоюз ожидает объяснений от Украины. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Европейская правда.

"До сих пор украинская власть в отношении территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решения гуманитарных проблем населения Донбасса, а также положительно влиял на экономическую ситуацию там. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило", - сказал он.

Мигарелли отметил, что нынешняя ситуация в оккупированном Донбассе отличается от той, которая была несколько недель назад. "Однако для формулировки окончательной позиции мы должны получить объяснение от украинской власти на многие вопросы ", - добавил он.

"Мы понимаем, что в последние дни произошли события, в результате чего нынешняя ситуация выглядит иначе, чем было несколько недель назад. В частности, речь идет о захвате так называемыми сепаратистами украинских предприятий. Мы понимаем, что это изменило ситуацию, которая требует реакции украинского правительства ", - добавил он.

Напомним, 15 марта на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий.

Президент предложил полность прекратить транспортное сообщение с оккупированным Донбассом. Вскоре секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о перекрытии дорог в ОРДЛО. У Авакова разъяснили, кого будут пропускать.