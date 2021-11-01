Фракція «Слуга народу» обрала Арахамії першого заступника

Фракція "Слуга народу" обрала народного депутата Андрія Мотовиловця на посаду першого заступника голови фракції замість призначеного першим віцеспікером Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Як передає Укрінформ з посиланням на Телеграм речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції 1 листопада.

"Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції "Слуга народу"", - написала речниця.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні 19 жовтня 2021 року призначила голову партії “Слуга народу” і на той момент першого заступника голови однойменної парламентської фракції Олександра Корнієнка на посаду першого віцеспікера ВР.

Раніше голова фракції “СН” Давид Арахамія заявляв, що хоче, щоб член фракції “СН” Андрій Мотовиловець став його першим заступником після того, як Олександра Корнієнка буде призначено першим віцеспікером.