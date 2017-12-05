Генпрокуратура готовит Курченко еще одно подозрение

Генеральная прокуратура готовит украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который скрывается в России, еще одно подозрение - за финансирование партии "Движения новых сил".

Об этом заявил во время пресс-конференции генпрокурор Юрий Луценко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня, кроме вручения подозрения Дангадзе и Саакашвили, будет в надлежащем порядке... уведомлено о подозрении также самому Сергею Курченко - как дополнительное подозрение к тому букету уголовных подозрений, который он имеет на этот момент", - сказал Луценко.

Как сообщалось, правоохранители задержали соратника Саакашвили Севериона Дангадзе и объявили о подозрении по ст. 110 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 256 УКУ (сотрудничество с членами организованной преступной группировки).

По версии следствия, Дангадзе получил около полумиллиона долларов от олигарха-беглеца Сергея Курченко на финансирование акций протеста "Движения новых сил".

Утром правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной, после чего задержали политика. В то же время сторонники Саакашвили препятствовали проезду микроавтобуса с Саакашвили и впоследствии вытянули его из транспортного средства.

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Курченко в апреле 2014 года был объявлен в международный розыск. Он обвиняется, в частности, в совершении преступлений в банковской отрасли, в хищении имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування", в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.