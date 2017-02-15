Генпрокурор получил более 90 тыс. грн зарплаты за январь

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко получил более 90 тыс. грн заработной платы за январь. Об этом он сам рассказал на брифинге, передает УНН.

"Генеральный прокурор Украины в этом месяце впервые зарегистрировал изменение имущественного положения в электронной декларации, поскольку она увеличилась более чем на 85 тыс. грн. Я получил 90 с хвостиком тыс. (грн зарплаты - ред.) на руки и поэтому впервые вынужден был записать это в электронную декларацию, что буду делать, если будут так же платить ежемесячно", - отметил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%.