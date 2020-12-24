Генпрокурор Венедіктова заявила, що непричетна до передачі справи Татарова у СБУ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що непричетна до рішення про передачу в СБУ справи, в якій фігурує заступник глави Офісу президента Олег Татаров. Вона наголошує, що вирішила взяти відвід, і процесуальні повноваження в цій справі перейшли до її заступника Олексія Симоненка.

Про це Венедіктова розповіла в коментарі "Українській правді.

"На хід розслідування будь-якого кримінального провадження слід реагувати виключно через призму законності прийнятих процесуальних рішень. Емоції та спрага самопіару не помічники в нашій справі. Згідно із законом, я взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у впровадженні", - сказала вона, додавши, що відвід взяла через суперечку про заміну групи прокурорів.

Венедіктова підтвердила, що підписувала апеляційну і касаційну скарги на рішення Печерського і апеляційного судів відповідно, але "колегія суддів касаційного кримінального суду у складі ВС залишила рішення Печерського суду в силі".

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що Офіс генерального прокурора передав від НАБУ до СБУ справу Татарова, якого підозрюють у причетності до справи про заволодіння 81 млн гривень Нацгвардії.

НАБУ у відповідь звинуватило Офіс генпрокурора в безпрецедентному втручанні в розслідування. Відомство повідомляє, що підслідну Бюро справу до СБУ передав заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Рішення було прийнято без консультацій з НАБУ і САП, а відмітку про це в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зробили 23 грудня о 23:42.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обирати Татарову запобіжний захід, але засідання перенесли на понеділок, 28 грудня, на 12:30. Татаров обіцяв на засіданні суду розповісти про "зіткнення" з директором НАБУ. Бюро тим часом просить для нього утримання під вартою із заставою в 10 мільйнів гривень.

18 грудня детективи НАБУ повідомили Татарову про підозру у причетності до справи про заволодіння 81 млн гривень Нацгвардії.

За даними САП, колишній народний депутат, ексголова "Укрбуду" Максим Микитась у змові з Татаровим і заступником директора Державного науково- дослідного експертно-криміналістичного центру МВС підробили експертизу.

Посадовцю за це дали 250 тисяч гривень. Він занизив різницю між ринковою вартістю житлових комплексів у понад 11 разів - з 81 мільйона гривень до 7 мільйонів.

Микитасю і заступнику директора центру підозри вручили на початку грудня.

Сам Татаров заперечує свою причетність до справи і вважає, що оточення глави НАБУ "поширює чутки".

Бабель

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