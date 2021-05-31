Генсекретарка ОБСЄ розповіла про перешкоди роботи місії на сході України

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликала забезпечити Спеціальній моніторинговій місії на сході України безперешкодний доступ обабіч лінії розмежування.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті ОБСЄ заяві генсека за результатами її п'ятиденної поїздки в Україну, передає Укрінформ.

"Постійні обмеження та перешкоди заважають місії виконувати свій мандат. Я особисто побачила, як повторюване глушіння заважає безпілотним літальним апаратам СММ. Місія повинна мати змогу безпечно, вільно та безперешкодно працювати по обидва боки контактної лінії", - заявила Шмід.

За її словами, СММ відіграє критично важливу роль у сприянні діалогу між сторонами.

Під час перебування в Україні та зустрічей з представниками української влади очільниця ОБСЄ запевнила у відданості Організації підтримці зусиль, спрямованих на стале та мирне врегулювання "кризи в Україні та навколо неї".

"ОБСЄ буде продовжувати робити все, що ми можемо, але щоб урегулювати цю кризу, знадобиться стійка політична воля та активні дії. Люди заслуговують на стабільність і безпеку", - заявила генсек ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шмід 26-30 травня перебувала з візитом в Україні, під час якого зустрілася з високопосадовцями та відвідала зону проведення операції Об'єднаних сил.

Раніше у тематичному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомлялося, що у другому півріччі 2020 року 93% усіх перешкод у роботі місії на сході України сталися в тимчасово окупованих Росією окремих районах Донецької та Луганської областей.

Крім того, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у 22 квітня голова СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік повідомив, що у період з 1 січня до 20 березня 2021 року 93% усіх випадків перешкоджань у пересуванні місії сталися на території ОРДЛО.