Германия поддержала США в вопросе введения миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости размещения в Донбассе миротворческого контингента ООН. Об этом глава немецкого МИД заявил после встречи с американским коллегой в Вашингтоне, сообщает газета Zeit. "Габриэль продолжает выступать за размещение миротворцев для разрешения конфликта на востоке Украины", - пишет издание. По словам немецкого министра, он согласен с Тиллерсоном в вопросе развертывания миссии голубых касок в Донбассе. Габриэль подчеркнул, что миротворцы ООН должны обеспечить соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения из зоны конфликта. В ноябре 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государство- агрессор настаивает на введении в Донбасс миротворческого контингента ООН только после разведения сторон конфликта.