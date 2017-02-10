Глава МИД Литвы приехал в Авдеевку, чтобы увидеть последствия обстрелов

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прибыл в город Авдеевка Донецкой области, который на прошлой неделе обстреливали пророссийские боевики.

Об этом сообщает МИД Украины.

"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс... находится с визитом в Авдеевке, чтобы на месте увидеть последствия российской агрессии", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Ранее Линкявичюс заявлял, что ситуация с обострением боевых действий вблизи Авдеевки может повториться и в других горячих точках на востоке Украины.

По его мнению, европейские санкции против РФ должны оставаться, нет никаких причин для их ослабления или просмотра.