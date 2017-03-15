Глава МИД Польши призвал Россию прекратить агрессию против Украины

Ващиковский призвал Россию прекратить агрессию против Украины

Польша настаивает на завершении конфликта в Украине, который развязала Россия.

С таким призывом к Москве обратился министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным 15 марта.

"Там, в Киеве, как и в Варшаве, еще раз призываем Россию прекратить агрессию против Украины, вернуть захваченные территории и вернуться к сотрудничеству с Украиной и всей Европой на принципах международного права и всех международных вопросов, которые до сих пор, после завершения холодной войны мы старались совместно с Россией отработать", - цитирует главу внешнеполитического ведомства Радио Польша.

Ващиковский также напомнил о недавнем визите в Украине, который он совершил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. "Наше послание, которое мы совместно выразили было четкое: Украина не сама, не остается одинокой в ходе конфликта, который Россия развязала в Украине", - подчеркнул руководитель польской дипломатии.

Также дипломаты обсудили провокационные акты с повреждением польских памятников в Львовской области.

"Мы признали, что постараемся совместно решить эти вопросы, там, где это будет возможным, будем совместно создавать систему мониторинга", - подчеркнул Ващиковский.

Напомним, по итогам визита в Украину министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что британская и польская стороны разработали альтернативный вариант переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, однако окончательное решение остается за Украиной.