Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини зустрілися з українськими військовими у прифронтовій зоні

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають в Україні зі спільним візитом, відвідали прифронтову зону на сході та зустрілися з українськими військовими.
Світлини й відео з поїздки опублікував посол України в Чехії Євген Перебийніс.
За його словами, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.
Також опубліковані фото зустрічі міністрів, одягнених у бронежилети і шоломи, з українськими військовослужбовцями.
Як повідомляли в МЗС України, це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.
Після поїздки на схід міністри проведуть переговори з українським колегою Дмитром Кулебою.
Нагадаємо, також надвечір 7 лютого в Україну прибуває глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
Її французький колега Жан-Ів Ле Дріан, який спершу мав прибути одночасно з Бербок, приїде наступного дня - у зв’язку з поїздкою президента Еммануеля Макрона до Москви.
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