Глави МЗС чотирьох країн сьогодні здійснять візит в Україну

Міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини здійснять 7-8 лютого візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час візиту глава МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на сході України, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.



За даними МЗС, сьогодні о 17.10 годині Кулеба та Бербок проведуть спільну пресконференцію в онлайн форматі.

Окрім того у МЗС зауважили, що перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Кулеба та його чеський, австрійський та словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане подальша підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності України.

«Міністри Славковського формату також планують відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил, де ознайомляться із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту», - ідеться в повідомленні.



8 лютого об 11:55 Кулеба, Ліпавський, Шалленберг та Корчок проведуть спільну пресконференцію.

Славковський формат був заснований прем'єр-міністрами Чехії та Словаччини і канцлером Австрії у м. Славков (Чехія) 29 січня 2015 року. У рамках об'єднання Чехія, Австрія та Словаччина зміцнюють взаємодію в політичній, економічній, культурній та гуманітарній сферах. Головування відбувається на щорічній ротаційній основі (з 1 липня до 30 червня). Нині головує Чехія.

Крім того, у повідомленні на сайті чеського дипломатичного відомства зазначається, що під час візиту глава чеської дипломатії також передасть гуманітарну допомогу. Міністр везе з собою 500 так званих «травматичних наборів».

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться у рамках візиту до Києва 7-8 лютого з Президентом Володимиром Зеленським і проведе переговори з українським колегою Кулебою.



Бербок вже зустрічалася з обома українськими політиками під час свого першого візиту в Україну 17 січня.

У Києві Бербок також відвідає меморіал жертвам Голодомору військовий шпиталь, який фінансується за допомогою Німеччини.

Окрім того, глава німецького МЗС відвідає Запоріжжя та побуває на контактній лінії.

Бербок здійснить свій візит одна, без французького колеги Жан Іва ле Дріана, як спочатку планувалося. Причиною скасування візиту французького міністра є те, що він буде наступного тижня супроводжувати главу держави Емманюеля Макрона в його візитах в Україну та Росію.

Також сьогодні в Україну приїдуть міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавськи разом із главами МЗС Словаччини та Австрії.