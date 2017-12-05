ГПУ обнародовала разговор Саакашвили с Курченко: стенограмма

Стороны - якобы экс-губернатор Одесской области и беглый олигарх - договариваются о том, что найдут посредника для того, чтобы согласовывать действия

По ходу экстренного брифинга генерального прокурора Юрия Луценко были продемонстрированы кадры с расшифровкой и аудио телефонного разговора якобы между экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и скрывающимся в России беглым олигархом Сергеем Курченко.

Глава ГПУ заявил, что во время разговора "Саакашвили" договаривается с "Курченко" о сотрудничестве, в частности о том, что стороны найдут "связного".

Утром 5 декабря 2017 года соратник экс-губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе сообщил, что в квартире ныне оппозиционного политика Михаила Саакашвили по улице Костельной в Киеве проводится обыск. Сам лидер партии Рух новых сил при этом забрался на крышу дома и якобы обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать. Позднее сотрудники СБУ все же увели его с крыши (видео), вывели из дома, усадили в авто, которое до сих пор не может выехать из-за блокирования протестующими, в том числе депутатами. Все это сопровождалось потасовками протестующих с силовиками (фото).

Саакашвили вручили подозрение, однако ближе к 14:00 протестующие разбили окно авто, вытащили и увели политика.

Саакашвили проходит по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), его подозревают в подготовке госпереворота. ГПУ заявила, что протестные акции политика финансировал беглый олигарх Сергей Курченко.

В президентской фракции потребовали отчет правоохранителей об обысках у Саакашвили.