Гройсман попросил докладывать о министрах-прогульщиках

В пятницу, 26 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил нардепов и аппарат Верховной Рады жаловаться ему на тех министров, которые отсутствуют на заседаниях комитета, передает Интерфакс-Украина.

"Я бы просил, господин председатель, дать поручение аппарату ВР информировать аппарат Премьер-министра Украины. Я подчеркиваю, что это одно из главных требований - присутствие министра на заседании комитета, на заседании Верховной Рады, и способность министра на этой трибуне аргументированно отстоять, защитить, или предоставить ответы и привлечь к работе депутатов", - заявил премьер.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий рассказал, что вчера у него состоялась встреча с главами комитетов Верховной Рады Украины и поднимался вопрос о присутствии министров на заседании комитетов во время рассмотрения соответствующих профильных законов.

"Поэтому просьба ко всем министрам, чтобы сотрудничество было еще более прочным и слаженным, просьба, когда рассматриваются законопроекты и, особенно правительственные, чтобы министры участвовали в комитете", - сказал Парубий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 мая, в сессионном зале на заседании Верховной Рады Украины зарегистрировались 316 народных депутатов. Сегодня парламент рассматривает ряд законопроектов, включая вопрос о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения коррупции.