Гройсман поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины

Уважаемые граждане!

От имени Правительства и от себя лично поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины!

Украинская армия сегодня является предметом гордости всего украинского народа. Героически защищая Родину на востоке, отстаивая государственную независимость и территориальную целостность страны, наши военнослужащие, ребята, мужчины и женщины, демонстрируют несгибаемую волю, патриотизм и добросовестное выполнение военной присяги.

Лишь четыре года назад в результате безнаказанного и осознанного разворовывания и уничтожения государства Вооруженные Силы Украины находились на грани развала. Мы помним то беспрецедентное народное волонтерское движение, которое до сих пор прилагает все усилия, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым, мы помним мужество и решимость наших бойцов и офицеров, особенно в первые два года войны, когда враг применил силу против нашего государства.

Тогда перед всей страной стояла сверхсложная задача - модернизировать армию в условиях вражеской агрессии и активных боевых действий. И теперь у нас есть все основания гордиться украинским войском: сегодня Вооруженные Силы Украины способны выполнять задачи самого высокого уровня сложности, а наши солдаты и офицеры являются высококлассными специалистами. Украинская армия стала одной из самых сильных в Европе и входит в 30 лучших армий мира. И главное - в обществе возросло уважение к своим защитникам и их рискованной профессии, а вместе с тем постоянно растет и социальный статус военнослужащих. Особенно трогательно видеть, как сотни людей с цветами торжественно выходят встречать войсковые подразделения, которые возвращаются по ротации из зоны антитеррористической операции домой.

Перед Правительством стоит новая задача: до 2020 года Вооруженные Силы Украины должны отвечать всем базовым стандартам НАТО. Уверен, что нам удастся достичь запланированного и в среднесрочной перспективе выйти на достижение стратегической цели - приобретение членства нашего государства в Альянсе.

Выражаю благодарность всем бойцам и офицерскому составу Вооруженных Сил Украины за добросовестное и мужественное выполнение воинского долга и защиту Родины. Вечная память погибшим героям, которые отдали свою жизнь, защищая родные дома и нашу страну.

Желаю всем военнослужащим Вооруженных Сил Украины крепкого здоровья, профессионального роста, боевой удачи, счастливого возвращения домой!

Слава Украине! Героям слава!

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЕКРЕТАРИАТА КМУ