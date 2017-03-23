Гройсман: Рассматриваются все версии причин взрывов арсеналов в Балаклее - от диверсии до халатности

В настоящее время рассматриваются все версии причин взрывов арсеналов с боеприпасами в Балаклее (Харьковская обл.) - от диверсии до халатности, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня по причинам рассматривается от диверсии, которая не исключена, до халатности, которую также необходимо проверить. Необходимо проверить все версии", - сказал премьер журналистам в Харьковской области в четверг.

Он добавил, что технически склад был оборудован достаточно хорошо.

Премьер подчеркнул, что спасательные службы в достаточном количестве обеспечены бронированной техникой, которая работает на территории арсенала.

В.Гройсман сообщил, что в районе происшествия работает около 550 правоохранителей.