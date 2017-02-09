Гройсман: В НАТО уверяют, что полностью поддерживают Украину

В НАТО полностью понимают и поддерживают Украину. Об этом сообщил премьер- министр Украины Владимир Гройсман в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина".

"Сегодня была плодотворная встреча с и. о. Генерального секретаря. Мы обсудили двусторонние отношения. Хочу подчеркнуть, я услышал очень четкие месседжи о том, что альянс полностью поддерживает Украину, нет двух разных мнений по этому поводу, и все 28 стран-членов полностью четко высказались и в поддержку Украины и понимают те процессы, которые происходят в стране. Мы обозначили и ряд новых вопросов, которые могут быть расширены в нашем сотрудничестве, например, вопрос о более существенной поддержке ГосЧС", - отметил Гройсман.

Он добавил: "Мы обсуждали те события, которые происходили на востоке (Украины, - ред.), обстрелы Авдеевки. ... ГосЧС является важным моментом внутренней безопасности, поэтому мы обсудили и то, что мы сможем повышать наше сотрудничество в этой сфере, - обучение наших военных, плюс работа с трастовыми фондами, которые в рамках программы нашего сотрудничества оказывают техническую поддержку Украине. То есть, я остался доволен этой встречей. Считаю, сегодня по линии НАТО все очень четко свидетельствуют, что Украину поддерживают, понимают".

Напомним, Гройсман находится в Брюсселе с визитом. В рамках поездки премьер встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее словам, НАТО единогласно и постоянно поддерживает Украину.

Отметим, Украина намерена привести свои вооруженные силы к стандартам НАТО уже к 2020 году.

Тем временем, СМИ сообщают, что в Кабмине готовится к утверждению программа реформирования ВПК на ближайшие несколько лет. Программа должна стать основой реализации Стратегического оборонного бюллетеня - своего рода Плана действий по членству Украины в НАТО.