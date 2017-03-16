Гройсман встретился с украинской и крымско-татарской общинами Турции

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Стамбуле провел совместную встречу с украинской и крымско-татарской общинами Турции вместе с народным депутатом Украины - уполномоченным Президента Украины по делам крымско- татарского народа Мустафой Джемилевым.

Владимир Гройсман проинформировал о ходе своего официального визита в Турецкую Республику и достигнутых результатах, в частности, о подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан, что дает возможность гражданам стран взаимно путешествовать, пользоваться паспортами в форме ID-карты, и Меморандума о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины и Советом высшего образования Турецкой Республики в сфере высшего образования.

"Мы выходим на новый качественный уровень наших двусторонних отношений", - отметил премьер-министр Украины.

Участники встречи обсудили вопрос противостояния российской агрессии и проблемы крымских татар.

Во время встреч с главой украинского правительства Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым продемонстрировали, что "Турция никогда не признает аннексии Крыма и всегда будет бороться за восстановление территориальной целостности Украины".

Во время переговоров премьер-министр по инициативе общин, в частности, поднял вопрос об открытии в составе наиболее мощной телерадиокомпании Турции TRT украинской редакции, которая могла бы готовить программы на украинском и крымско-татарском языках.

Глава правительства поблагодарил представителей общин за активную общественно-политическую позицию и вручил активистам украинской и крымско- татарской общин награды и благодарности.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.