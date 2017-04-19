И.о. главы Фонда госимущества назначен Парфененко

Первый заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Парфененко назначен исполняющим обязанности главы ведомства.

Это определено приказом ФГИ No 236 от 18 апреля 2017 года

Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля 2017 года Верховная Рада на пленарном заседании одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда госимущества Украины по собственному желанию.

За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата.

Как сообщалось, И.Билоус заявил о намерении уйти в отставку 10 апреля. "Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", - отметил он.

Верховная Рада утвердила И.Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Согласно закону "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады.