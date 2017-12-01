Испания начала процедуру экстрадиции Онищенко

Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщает "Громадське" со ссылкой на сообщение посольства Испании, представленное на заседании Соломенского райсуда Киева в пятницу прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно сообщению, испанский суд обязал А.Онищенко являться в суд каждый месяц.

"По решению суда Испании к нему применено условное освобождение, то есть мера пресечения. Теперь первого числа каждого месяца он обязан являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию", - сказал прокурор Андрей Перов в комментарии изданию, отметив, что если А.Онищенко не явится в суд, это может стать основанием для объявления его в розыск в странах Европы.

Соответствующее решение суд Испании в отношении украинского парламентария принял 13 ноября 2017 года.

В то же время защита А.Онищенко в суде пыталась обжаловать письмо Генеральной прокуратуры Украины, которым еще в декабре 2016 года следователи просили Испанию об экстрадиции нардепа.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в Украине в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.