Итоги встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Минске состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. В ходе встречи украинская сторона снова настояла на необходимости полного выполнения Минских договоренностей.

Соответствующую информацию предоставила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, во время встречи украинская сторона в очередной раз настояла на том, что вопрос проведения местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса будет рассматривать лишь после полного прекращения огня, вывода иностранный войск и восстановления контроля над государственной границей.

Среди прочего Олифер сообщила, что по итогам встречи было принято решение обратиться к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой о том, чтобы представители миссии взяли на себя роль посредников в процедуре верификации отказа граждан, отказывающихся от перемещения на оккупированные территории в рамках процесса обмена заложниками, при этом желая остаться на территории, подконтрольной официальному Киеву.

Пресс-секретарь Кучмы также отметила, что экономическая подгруппа продолжает работать над вопросом восстановления водоснабжения Луганской области. Так, на текущий момент начал функционировать механизм расчета за поставленную в ОРЛО воду, включая погашение задолженности. С начала января 2017 года на счет Попаснянского водоканала поступило 20 миллионов гривен.



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