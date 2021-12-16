Катастрофа літака МАУ: Іран запрошують обговорити відшкодування збитків

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 запрошує Іран у січні 2022 року обговорити питання відшкодування збитків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять представники Канади, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та України, зустрілися віртуально, щоб обговорити відповідь Ісламської Республіки Іран на нашу пропозицію щодо обговорення відшкодування за збиття рейсу 752 (PS752) Міжнародних авіаліній України та кроки, які необхідно здійснити для забезпечення відповідальності і справедливості.

Ми надіслали ще один запит, яким запросили Іран обговорити питання, що стосуються наших претензій та вимог в контексті відшкодування збитків за збиття PS752, протягом тижня з 17 січня 2022 року", - йдеться в заяві.

Як зазначається, іранська сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою, після чого, у разі відмови, буде вважатися, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні.

"Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права", - інформують у МЗС.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 зауважує, що з часу збиття літака пройшло майже два роки, а Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов'язань.

"Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група продовжує бути солідарною з близькими жертв та залишається єдиною у своїй цілі притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних і військових посадових осіб, що призвели до загибелі 176 невинних людей", - йдеться в заяві.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR- PSR авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.