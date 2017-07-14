Холодницкий рассказал, когда объявят подозрение Довгому

Подозрение народному депутату Олесю Довгому объявят после сбора доказательств по его делу.

Об этом сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

"Народный депутат Довгий. Совместные следственная и прокурорская группы САП- НАБУ-ГПУ сразу после получения согласия начали проводить необходимые следственные действия именно по указанному народному депутату. При наличии достаточных доказательств будет объявлено подозрение и составлен обвинительный акт", - отметил прокурор.

Холодницкий сообщил, что после этого будет судебный процесс, где народный депутат Довгий сможет защищать себя, как и все граждане Украины.

Хвиля

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