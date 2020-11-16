Київський апеляційний суд скасував Януковичу заочний арешт

Київський апеляційний суд скасував ухвалу та призначив новий судовий розгляд клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно експрезидента Януковича В. Ф. Про це повідомляє пресцентр суду.

"16 листопада 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань про обрання до підозрюваного Януковича В. Ф. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 липня 2020 року, без права внесення застави.

За результатами апеляційного розгляду апеляційні скарги сторони захисту задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Янукович В. Ф. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 ("Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій"), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 ("Перевищення влади або службових повноважень") Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 07.04.2011 року), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, пп. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 05.11.2009 року), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 05.11.2009 року), ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, "Судово-юридична газета" писала, що Верховний Суд остаточно відмовив Януковичу в позові про честь і гідність.

Додамо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винуватим у державній зраді й пособництві у веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі.

Судебно-юридическая газета

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