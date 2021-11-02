Клімкін: Стурбованість ФРН і Франції застосуванням Bayraktar - це не випад у бік України

Стурбованість Німеччини і Франції бойовим застосуванням у зоні проведення Операції об'єднаних сил безпілотного комплексу Bayraktar слід сприймати не як випад у бік України, а як бажання стримати ескалацію конфлікту.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ексміністр зауважив, що у дипломатичному лексиконі існують такі слова, як стурбованість і занепокоєння, а є "серйозні речі, такі, як засудження".

"Тому не потрібно сприймати німецьку і французьку позицію - я розмовляв і з одними, і з другими - як якийсь удар у нашу сторону. Але прекрасно зрозуміло, що і німцям, і французам будь-яка ескалація чи використання Росією шансу на ескалацію стовідсотково сьогодні не вигідна", - сказав Клімкін.

У цьому контексті він нагадав, що у Німеччині наразі відбувається процес формування нової коаліції, у Франції наступного року будуть президентські вибори.

"Але вони (партнери з Німеччини і Франції. - ред.) оцінюють ситуацію (на сході України. - ред.)", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, 26 жовтня у зоні проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані... повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28 жовтня заявив, що німецькі партнери мали б насамперед висловлювати занепокоєння застосуванням російськими окупаційними військами заборонених Мінськими угодами гаубиць, а не реалізацією Україною у відповідь на це права на самооборону з використанням БПЛА.

У Міністерстві закордонних справ Франції 28 жовтня також висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar на сході країни.

У Посольстві США в Україні у заяві від 29 жовтня акцентували, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, а й сприяє ескалації напруги.