Кличко поспілкувався з Блінкеном і Нуланд

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

"Поспілкувався і привітав Державного секретаря США Ентоні Блінкена та заступника держсекретаря Вікторію Нуланд від імені киян та подякував за візит в Україну. (До речі, коріння родини Блінкена - з Київщини).

Сподіваюсь, що перемовини держсекретаря з керівництвом Української держави були продуктивними", - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Мер столиці наголосив, що для України дуже важлива потужна підтримка Сполучених Штатів у боротьбі проти російської агресії та у втіленні реформ.