Княжицький: Олігархічний закон несе серйозні загрози для свободи слова

У разі набуття чинності закону про олігархів в Україні з'явиться загроза авторитаризму, заявив 20 жовтня в ефірі "Ток-шоу No1 Василя Голованова" на каналі "Україна 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

"Між іншим, цей так званий олігархічний закон, за який олігархічні фракції голосували, там що написано? Що ті, хто мали канали до прийняття цього закону, - ці олігархи, а ті, хто їх набудуть після, - ті вже не олігархи. Тому, звичайно, є серйозні загрози для свободи слова, для авторитаризму в Україні існують", - сказав політик.

Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів за 226 необхідних. Голосування проводили за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові правки в залі.

Відповідно до ухваленого закону, олігарх відповідає щонайменше трьом із таких ознак: бере участь в бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації (зокрема інтернет-ЗМІ); є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінантне) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; вартість активів перевищує мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року.

У разі внесення бізнесмена до реєстру олігархів йому заборонять брати участь у купівлі об'єктів великої приватизації, фінансувати політичні партії. Окрім того, посадовці муситимуть повідомляти про контакти з олігархами, а самі бізнесмени - подавати декларацію в НАЗК.

19 жовтня парламент розблокував закон про олігархів, нардепи відхилили 12 постанов, які блокували підписання документа спікером.