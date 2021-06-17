Комітет Ради відправив на доопрацювання закон Зеленського про олігархів

Комітет Верховної ради з питань євроінтеграції вирішив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського No5599 про олігархів потребує доопрацювання

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту, передає RegioNews.

Законопроект No5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - йдеться в повідомленні.

Члени комітету рекомендують під час доопрацювання документу врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації ПАРЄ No1516.

У комітеті підкреслили, що законопроєкт також потребує висновку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації.