Комиссия Украина-НАТО провела заседание из-за обострения в Авдеевке

В связи с недавним обострением в Авдеевке в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей в Альянсе.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

"Все страны НАТО выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета нашего государства. У стран-членов НАТО нет сомнений относительно того, что именно Россия и ее приспешники ответствены за эскалацию ситуации з безопасностью на Донбассе", - сообщила Климпуш- Цинцадзе.

По ее словам, союзники подтвердили, что отмена санкций против России невозможна, потому что не выполняются Минские договоренности, которые единственным путем решения конфликта.

"Именно поэтому НАТО продолжит политическое давление на Россию, шатания по этому поводу не будет. В НАТО также отметили видимые результаты реформ в Украине. Члены Альянса считают, что такой обмен информацией с Украиной является чрезвычайно важным", - отметила вице-премьер.