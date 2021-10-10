Конфлікту з Шефіром не було - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не сварився зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром напередодні скоєного на нього замаху. Про це глава держави сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляють "Українські новини.

Так, відповідаючи на запитання ведучої, чи дійсно, як писали ЗМІ, між ним і Шефіром "пробігла чорна кішка" і нібито Шефір забрав свої речі та з'їхав з Офісу президента, Зеленський зробив здивоване обличчя і сказав: "Я про це нічого не знаю".

"Сергію, якісь новини у Катерини (ведуча - ред.)?", - звернувся він до Шефіра, який стояв поруч.

Також Зеленський додав, що за всі 26 років їх дружби з Шефіром між ними не було серйозних конфліктів.

"Між нами з Сергієм Шефіром жодна тварина, кішка або ще хтось, ніколи не пробігало за все 26 років нашої дружби", - сказав Зеленський.

Вранці 22 вересня під Києвом невідомі обстріляли автомобіль, в якому їхав перший помічник президента України Сергій Шефір. Сам він не постраждав, важкі поранення дістав водій Олександр Іванько, того ж дня його прооперували у "Феофанії".

Обстріл машини з Шефіром кваліфікували як замах на вбивство двох або більше осіб - ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розглядають десять версій замаху на Шефіра.

Президент Зеленський розцінив напад в Лісниках як спробу тиску на самого себе і свій Офіс, пообіцявши нападникам "сильну відповідь". В Офісі президента пов'язали обстріл з "деолігархізацією".

В експертному середовищі лунають версії переділу бізнесу Зеленського, яким номінально володіє Шефір, боротьби за владу в Офісі президента і спроб самої влади жорсткіше контролювати формальну монобільшість "слуг". По матерiалам: Украинские новости