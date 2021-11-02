Корнієнко розповів, як визначатимуть, чи забиратимуть у Разумкова депутатський мандат

Питання позбавлення мандату позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова залежить від його голосування в сесійній залі. Про це голова партії "Слуга народу" - перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив Суспільному в інтерв'ю, опублікованому 1 листопада.

"У нас є голова нашої політичної ради партії [нардеп] Давид Арахамія. Він запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися, чи буде продовжувати позафракційний народний депутат Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу". І тих обіцянок, із якими партія йшла на вибори, на той момент очолювана ним", - сказав він.

За словами віцеспікера, позицію Разумкова "видно абсолютно по всіх голосуваннях".

"Наприклад, ми бачимо, що він не голосував за нову редакцію закону про національне антикорупційне бюро. Підсилення та реформу антикорупційних органів. Покращення їх. Воно точно було в наших програмах. Такі приклади вже є", - пояснив Корнієнко.

Він зазначив, що визначатимуть не за допомогою "математики" (скільки законів не проголосує Разумков), а вирішить з'їзд партії, "якщо таке питання підніметься".

"Це не компетенція голови партії. Чи голови політради партії. Це компетенція виключно з'їзду. Юридично у нас немає інших узагалі якихось механізмів. Крім як механізм так званого партійного імперативного мандата. Він зафіксований у Конституції. І у відповідному законодавстві", - розповів Корнієнко.

За його даними, з'їзд може відбутися в середині листопада, але "треба розуміти ковідну ситуацію".