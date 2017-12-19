Кравчук считает, что Путин готовится к активным действиям в Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что президент РФ Владимир Путин готовит поле для атаки.

Российский президент Владимир Путин готовит условия и возможности для масштабного вооруженного наступления против Украины.

Об этом на конференции "Украина - НАТО. Год сближения и интеграции" в Укринформе заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя отзыв российских офицеров из центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

“Я давно слежу за выступлениями российского президента, и недавно слушал его пресс-конференцию. Он, кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной глубокой и масштабной атаки на Украину“, - сказал он.

По словам Кравчука, способствовать мирному урегулированию на Донбассе могла бы миротворческая миссия, однако для этого она должна быть применена в соответствии с нормами международного права и ООН, а не так, как хочет Путин. Он уверен, что заставить Россию изменить можно только через международное давление.

“Мы хотим, чтобы миссия была на всей территории, обеспечила возвращение контроля над границей, мирную жизнь и восстановление разрушенных районов. Это должно быть миссия большого масштаба, так как имеем дело с таким, скажем так, оригинальным соседом“, - отметил первый президент современной Украины.

Также экс-президент отметил неэффективность Минского формата в нынешних условиях. Он предлагает “или наполнять Минский формат новым содержанием и новыми членами, либо искать другие“ - например, через Будапештский формат.

Напомним, что на ежегодной пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что после разговора с Ангелой Меркель он согласился на миротворцев по всему Донбассу.