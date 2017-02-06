"Круглый стол" "Украинского выбора" в Николаеве сорвали активисты

В г.Николаев активисты националистических организаций "Гражданский корпус "Азов" и "Правый сектор" заблокировали проведение "круглого стола", инициированного организацией "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука, и посвященного вопросу выполнения Минских соглашений и перспективе возврата Донбасса под контроль Украины, сообщает местное издание "Новостной Николаев".

По информации издания, в понедельник, 6 февраля, в бизнес-центре "Александровский", где должен был пройти "круглый стол", к моменту начала мероприятия большую часть "сидячих" и "стоячих" мест в зале уже занимали активисты "Азова" и "Правого сектора". Некоторые из них пришли в повязках, закрывающих лица.

"И когда глава областной организации "Украинского выбора", депутат областного совета Максим Невенчанный уже хотел притащить в зал стол, надеясь, очевидно, усадить оппонентов и дать им возможность тоже поучаствовать и высказать свою точку зрения, последние сразу дали понять: никаких "круглых столов" и обсуждений под эгидой "Украинского выбора" в Николаеве не будет, поскольку "Украинский выбор", по их мнению, пророссийская организация, а значит — играет на руку агрессору и хочет устроить "республику Донбасс" в Николаеве", - пишет издание.

Стороны обменялись словесными обвинениями, между оппонентами начался спор о том, по чьей вине возник вооруженный конфликт на востоке Украины и кто имеет право собираться для обсуждения болезненной темы Донбасса.

"Но уже понятно, что в таком формате и составе провести "круглый стол" все равно не удастся: даже если участники и организаторы направятся в другое помещение, националисты пойдут за ними", - отмечает издание.