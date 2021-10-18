Кулеба: Нас не цікавить думка Росії про вступ України в НАТО

Київ не цікавить думка російської влади про вступ України в НАТО. Про це 18 жовтня у Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву спікера Кремля Дмитра Пєскова про те, що вступ України до Альянсу змусить Росію вжити "активних заходів".

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - підкреслив Кулеба.

Україна активізувала співпрацю з НАТО 2014 року на тлі окупації Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості". Відповідно до Воєнної доктрини України, ухваленої 2015 року, поглиблення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням.

7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон про внесення в Конституцію положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та Організації Північноатлантичного договору. Закон набув чинності 21 лютого.

2018 року в НАТО визнали за Україною статус країни-аспіранта - кандидата на членство в Альянсі, 2020-го Україна здобула статус партнера розширених можливостей.

14 червня 2021 року у Брюсселі відбувся саміт НАТО, у підсумковому комюніке якого зазначали, що Альянс підтримує вступ України в НАТО.

Президент США Джо Байден зауважував, що російська агресія не стане перешкодою для вступу України в НАТО. Водночас, відповідаючи на запитання, чи отримає Україна план дій для членства в НАТО, він сказав, що "це ще необхідно побачити" і спочатку Україна має викорінити корупцію.

Кулеба говорив у липні, що Україна хоче отримати від НАТО конкретну інформацію про перспективи приєднання до Альянсу. "Якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - підкреслював міністр.